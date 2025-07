Incendi in Sicilia, la Protezione civile: allerta rossa in sei province

Massimo rischio a Palermo anche per le ondate di calore

PALERMO – Nuovo bollettino della Protezione civile regionale: per domani è prevista allerta rossa per rischio incendi in sei province siciliane. Si tratta di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Messina.

Palermo, scatta anche l’allerta caldo

Nel capoluogo siciliano si aggiunge anche l’allerta rossa per le ondate di calore, con temperature estreme e forte vento che continuano ad alimentare l’emergenza.

Rischio alto in tutta l’Isola

Per Trapani, Siracusa e Ragusa il livello di allerta resta arancione, ma il pericolo incendi resta elevato. Massima attenzione su tutto il territorio.