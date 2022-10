Super lavoro per diverse squadre dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri

BISACQUINO – Un incendio è divampato in un fienile nel corleonese, in provincia di Palermo. Il rogo ha coinvolto un deposito lungo la statale 188 nella zona di San Biagio, in territorio di Bisacquino.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco che dalla scorsa notte hanno impiegato ore prima di spegnere le fiamme che hanno distrutto decine di balle di fieno. Sono stati danneggiati anche attrezzi e mezzi agricoli. Indagano i carabinieri della compagnia di Corleone.