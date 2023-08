Incendio in una struttura per anziani a Parma: un morto e diversi intossicati

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo

All’alba si è registrato un incendio in una struttura per anziani e disabili a Parma, in viale Tanara. Nel rogo, purtroppo, è morta una persona e si contano una decina di ricoverati all’ospedale Maggiore di Parma. Alcune anche in condizioni gravi.

Operatori e pazienti sono stati evacuati dall’immobile. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo divampato nella struttura gestita dalla cooperativa sociale Quartiere di Avitas in viale Tanara 35.