Incendio in villetta a Palermo, intervengono i pompieri

L'allarme è stato lanciato dai residenti.

Palermo. Un incendio è divampato in una villetta a tre piani di viale Principessa Giovanna. In casa c’era una persona, messa in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autoscala dopo l’allarme lanciato da residenti e passanti. Dopo un’ora di lavoro la situazione è tornata sotto controllo. Consistenti i danni provocati dalle fiamme nei vani superiori della villetta.