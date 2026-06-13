Fronte ampio delle fiamme, si lavora per proteggere abitazioni e ricoveri per animali

Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di sabato 13 giugno nell’area di Montagna Grande, nel Trapanese, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso via terra e via aria. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 15 attraverso il sistema di avvistamento del corpo forestale.

Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente con l’impiego di operatori antincendio boschivo, personale forestale e tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani.

Gli interventi si sono concentrati in particolare nella zona di Ardigna, dove è stato necessario proteggere abitazioni e strutture utilizzate per il ricovero degli animali.

Fronte del fuoco lungo due chilometri

Per fronteggiare l’avanzata delle fiamme è stato richiesto anche il supporto dei mezzi aerei. Sul rogo stanno operando un canadair e tre elicotteri della forestale regionale decollati dalle basi di Valderice, Palermo e Sambuca di Sicilia.

I velivoli effettuano continui lanci d’acqua rifornendosi dalla diga Rubino, nel tentativo di contenere un fronte di fuoco che, secondo le prime stime, si estende per circa due chilometri.

Incendio Montagna Grande, operazioni in corso

L’incendio ha già interessato ampie superfici di vegetazione, coinvolgendo zone di macchia mediterranea e aree forestali appartenenti al demanio regionale. Si tratta di un territorio di particolare valore ambientale che negli anni passati è stato più volte danneggiato da incendi di vaste dimensioni.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e restano concentrate sui punti più critici del rogo. Per rafforzare il dispositivo di contrasto dall’alto è stato inoltre previsto l’arrivo di un secondo canadair, che si aggiungerà ai mezzi già impegnati nell’emergenza.

L’aggiornamento del sindaco di Salemi

“Montagna Grande, purtroppo, è ancora in fiamme – fa sapere via social Vito Scalisi, sindaco di Salemi – Sto seguendo l’evoluzione della situazione ora per ora, in costante contatto con la Prefettura di Trapani. Le squadre di terra stanno lavorando instancabilmente per impedire la propagazione del fuoco verso Ardignotta e Polizo e in questo momento sono in azione anche elicotteri e Canadair. Ho disposto l’intervento della Protezione Civile e dei Vigili Urbani per verificare se possano essere coinvolte abitazioni. Al momento, fortunatamente, non risultano cittadini a rischio”.

“Da una prima valutazione – prosegue – le fiamme sembrerebbero originate al di fuori del territorio comunale di Salemi. Gli accertamenti sono in corso e non voglio anticipare conclusioni che spettano alle autorità competenti. Condanno con fermezza questo gesto. Se confermata la natura dolosa — e il precedente del 2020 impone di considerarla seriamente — si tratta di una mano criminale che ha colpito ancora una volta un polmone verde della nostra comunità. Un patrimonio di tutti, che non appartiene a nessuno e appartiene a ciascuno di noi. Una volta spente le fiamme, spero si farà piena luce sulle cause”.

“Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, alle squadre di terra, alla Protezione Civile, ai Vigili Urbani e a tutti coloro che oggi, sotto il sole e tra il fumo, stanno proteggendo il nostro territorio. Grazie – conclude il primo cittadino – Preservare il nostro territorio è un dovere di tutti. Chi nota qualcosa di anomalo lo segnali immediatamente al 112. Gli occhi della comunità sono la prima forma di tutela del nostro patrimonio verde. Vi terrò aggiornati”.

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