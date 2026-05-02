 Incendio Monte Faeta, ricognizione aerea dei Vigili del Fuoco
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Incendio Monte Faeta, ricognizione aerea dei Vigili del Fuoco

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