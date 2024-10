Incendio nel giardino della scuola: paura all’elementare della Noce

Un albero è stato avvolto dalle fiamme, struttura evacuata

Momenti di paura per i bambini e il personale scolastico dell’elementare Peppino Impastato di via Crociferi, nella zona della Noce a Palermo.

Poco dopo mezzogiorno è scattato l’allarme per un incendio nel giardino che circonda la struttura. In pochi minuti sono arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ad andare in fiamme è stato un albero, andato distrutto, ma l’intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Nel frattempo è stata disposta l’evacuazione delle classi e gli alunni sono stati fatti uscire in sicurezza.

La notizia è arrivata nel giro di pochi minuti nelle chat dei genitori. In molti si sono recati in fretta e furia in via Crociferi per assicurarsi per il proprio figlio fosse al sicuro.

“Un’altra tragedia sfiorata – dice il consigliere della quinta circoscrizione, Davide Grasso – ci troviamo nel quartiere Noce, nella scuola Peppino Impastato, un luogo che dovrebbe essere tra i più sicuri, dove ogni giorno i genitori consegnano per qualche ora al giorno, la cosa più cara che hanno, i propri figli. Noi non ci stiamo più!”.

“Siamo stanchi di questi eventi, l’amministrazione si deve dare una mossa e garantire il controllo nelle scuole. Proprio due giorni fa la mia famiglia ha subito un furto, davanti ad un altro istituito scolastico dello stesso quartiere”.

Le squadre dei vigili del fuoco si trovano ancora sul posto per eseguire gli accertamenti sulle cause dell’incendio. In base alle prime informazioni, la palma sarebbe stata avvolta dalle fiamme dopo il lancio di un petardo da parte di un bambino, a notarlo sarebbero stati alcuni residenti.