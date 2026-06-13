L'Asp Trapani: "Rapido intervento ha circoscritto le fiamme"

Un incendio si è verificato all’esterno dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, interessando un’area adibita alle attività di cantiere relative alla realizzazione della struttura di comunità. Le fiamme sono state rapidamente contenute senza conseguenze per il presidio sanitario.

A renderlo noto è l’Asp di Trapani, che ha precisato come il cantiere non fosse operativo al momento dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il rogo ha coinvolto i resti di lavorazione.

Fiamme nell’area esterna dell’ospedale di Marsala

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i manutentori, il personale tecnico dell’ospedale e i vigili del fuoco. Le operazioni hanno consentito di circoscrivere l’incendio ai contenitori utilizzati per il deposito del materiale edile, impedendo che le fiamme si propagassero ad altre zone della struttura.

La rapidità dell’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area in tempi brevi e di evitare ulteriori criticità.

Nessuna conseguenza per l’attività sanitaria

L’Asp ha sottolineato che l’episodio non ha avuto alcun impatto sul regolare funzionamento dell’ospedale né sull’attività del personale sanitario.

La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha espresso il proprio ringraziamento ai tecnici intervenuti e ai vigili del fuoco per la tempestività delle operazioni che hanno consentito di gestire l’emergenza senza ripercussioni per pazienti, operatori e servizi del presidio.

Restano ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. L’Asp attende infatti le conclusioni del rapporto che sarà redatto dai vigili del fuoco al termine delle verifiche.

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