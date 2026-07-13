Numerosi corpi trovati nei bagni

Almeno 27 persone hanno perso la vita e altre 63 sono rimaste ferite a causa di un incendio che ha devastato un pub di Bangkok nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio. Mentre i soccorritori hanno lavorato per ore tra le macerie del locale, gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa abbia innescato le fiamme. Il bilancio delle vittime è stato confermato dal primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, mentre decine di feriti restano ricoverati negli ospedali della capitale.

Le fiamme hanno avvolto il locale in pochi minuti

La tragedia si è verificata all’interno del Rong Beer Na Ladprao, pub situato nella zona nord di Bangkok. Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’Associated Press, il rogo sarebbe scoppiato intorno alla mezzanotte nei pressi dell’ingresso del locale. Nel giro di pochi istanti le fiamme e il fumo hanno invaso gli ambienti, costringendo decine di persone a cercare una via di fuga.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a domare l’incendio dopo circa mezz’ora, mentre numerose squadre di soccorso hanno trasportato i feriti negli ospedali della città. I video diffusi dai soccorritori mostrano il pub completamente avvolto dalle fiamme, con una densa nube di fumo che si alza dall’ingresso mentre i presenti cercano disperatamente di mettersi in salvo.

Incendio Bangkok, l’ipotesi

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è la testimonianza di uno dei musicisti che si stava esibendo nel locale al momento dell’incendio. Secondo quanto riferito dal premier Anutin Charnvirakul, poco prima del blackout l’uomo avrebbe notato del fumo uscire da un interruttore elettrico vicino al palco. Subito dopo si sarebbe verificata un’esplosione e il pub sarebbe stato rapidamente invaso da una fitta coltre di fumo. Si tratta di una ricostruzione che le autorità stanno verificando nell’ambito delle indagini, mentre restano ancora da accertare le cause dell’incendio.

Tra le vittime 9 uomini e 18 donne

Uno degli aspetti più drammatici emersi dai primi rilievi riguarda il luogo in cui sono stati ritrovati numerosi corpi. Secondo gli investigatori, molte vittime sono state rinvenute all’interno dei bagni o nelle immediate vicinanze. L’ipotesi è che il blackout e il fumo abbiano reso impossibile individuare le uscite di emergenza, spingendo diverse persone a rifugiarsi nei servizi igienici nel tentativo di mettersi al riparo. Molti sarebbero morti per soffocamento, altri a causa delle ustioni riportate durante il rogo. Le autorità thailandesi hanno reso noto che tra le vittime si contano 9 uomini e 18 donne, mentre decine di persone restano ricoverate negli ospedali di Bangkok.

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