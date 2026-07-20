Incendio vicino al potabilizzatore Fanaco: disagi idrici nel Palermitano

Ecco i comuni interessati

PALERMO – Un incendio ha investito la zona dell’impianto di potabilizzazione Fanaco che si trova in territorio di Castronovo di Sicilia (Palermo) in località “Liste di Sciacca”. A causa del rogo la società Siciliacque ha interrotto la fornitura in diversi comuni tra cui Aragona, Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicattì, Campofranco. Casteltermini, Delia. Milena, Montedoro, Mussomell, San Giovanni Gemini, Serradifalco. Sommatino, Sutera e Alla, Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba e Vicari.

L’interruzione del servizio è stata comunicata anche alle prefetture e al dipartimento di protezione civile. “L’incendio all’interno del potabilizzatore è stato spento – dice il risposabile dell’area gestioni reti di Siciliacque Mauro Benfante – Sono in corso le attività di sopralluogo da parte dei tecnici della società per valutare il ripristino della funzionalità dell’impianto e la verific della qualità dell’acqua presente nelle vasche di trattamento”.