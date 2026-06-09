 Inchiesta Cefpas, Capodieci si dimette da dg dell'Asp di Agrigento
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Inchiesta Cefpas: si dimette il dg dell’Asp di Agrigento

inchiesta cefpas dimesso Capodieci
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Secondo l'accusa avrebbe messo le proprie funzioni pubbliche al servizio degli interessi del deputato regionale Riccardo Gallo
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha annunciato ai dirigenti dell’ente, che ha già salutato, le sue dimissioni. Indagato nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei miracoli” della Procura di Caltanissetta, indagine su presunte irregolarità nella gestione del Cefpas: il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, ente strumentale della Regione Siciliana, la Procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari.

Le contestazioni da parte della Procura

Tra le contestazioni figurerebbero l’assegnazione di incarichi dirigenziali e consulenze, la stipula di accordi tra Cefpas e Asp di Agrigento e l’affidamento di appalti e servizi che, secondo gli inquirenti, avrebbero favorito persone vicine all’esponente politico.

Capodieci – secondo l’accusa dei pm – avrebbe messo le proprie funzioni pubbliche al servizio degli interessi del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, favorendo anche il trasferimento da Caltanissetta ad Agrigento della moglie del parlamentare regionale. Le dimissioni di Capodieci verranno formalizzate, nelle prossime ore, con un atto che verrà trasmesso alla Regione.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI