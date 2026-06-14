Lo schianto sulla Statale 113 all'altezza del megastore Tecnomat

ISOLA DELLE FEMMINE – Incidente mortale a Isola delle Femmine. Un motociclista di 39 anni, Giovanni Rubino, è deceduto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua moto nel sottopasso sulla strada Statale 113, all’altezza del megastore di materiali per l’edilizia Tecnomat.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 21.30 di sabato 13 giugno. Per il 39enne non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso il controllo della sua Moto Guzzi e sarebbe finita contro un palo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per qualche ora per effettuare i rilievi e rimuovere la moto coinvolta nel tragico schianto.