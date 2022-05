Lo scontro all'altezza di piazza Borsa

PALERMO – Incidente in tarda mattinata a Palermo, in via Roma. A scontrarsi per cause ancora da accertare sono state un’auto, una Dr, e uno scooter di media cilindrata. L’impatto si è verificato in via Roma, all’altezza di piazza Borsa. Ferito il conducente dello scooter che è stato soccorso da alcuni passanti. Sul posto la polizia municipale per accertare la dinamica dell’incidente.