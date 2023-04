Incidente a Villabate, traffico in tilt sulla A-19 in direzione Catania

Traffico in tilt nella zona dello svincolo della cittadina alle porte di Palermo. Sul posto i carabinieri e il personale Anas

PALERMO – Incidente sull’autostrada A-19 Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Villabate. Due auto si sono scontrate nella corsia in direzione Catania. Nessun ferito grave nel sinistro che, però, ha mandato in tilt il traffico in uscita dal capoluogo siciliano e dalla cittadina di Villabate alle porte di Palermo. Ripercussioni e code si registrano anche all’ingresso della Statale Palermo-Agrigento proprio adiacente allo svincolo autostradale di Villabate

Sul posto sono presenti sia i carabinieri della stazione di Villabate sia il personale dell’Anas che gestisce l’autostrada. Code lunghe anche un chilometro sia sulla Palermo-Catania che all’altezza di piazza Figurella.