A scontrarsi sono stati due veicoli leggeri

Un incidente tra due automobili sta provocando disagi alla circolazione sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove si registrano code e rallentamenti in direzione Mazara del Vallo.

Il tamponamento è avvenuto nel tratto compreso tra il chilometro 0,000 e il chilometro 4,000 dell’arteria autostradale.

Incidente A29, traffico rallentato sulla Palermo-Mazara

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli leggeri. L’incidente non ha provocato feriti, ma sta avendo ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code lungo il tratto interessato.

Sul posto Anas e forze dell’ordine

Per gestire la situazione e consentire il ripristino della normale circolazione, sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre di Anas, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Anas ricorda agli automobilisti l’importanza di mantenere la massima attenzione durante la guida attraverso la campagna di sensibilizzazione: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per aggiornamenti sulla viabilità è inoltre disponibile il servizio Pronto Anas, raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.