Mamma e figlia sono rimaste incastrate tra le lamiere dopo il violento impatto

Uno scontro violento tra due auto, poi l’arrivo dei soccorsi e il trasferimento d’urgenza in ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 marzo a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, dove quattro persone sono rimaste ferite.

Lo schianto all’uscita della tangenziale

L’impatto si è verificato in località Valletanaro, all’uscita della tangenziale in direzione del centro abitato. Due veicoli si sono scontrati con grande violenza, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorritori.

Incidente Asti, madre e figlia in condizioni gravi

Le conseguenze più serie hanno riguardato una bambina di 12 anni e la madre, rimaste incastrate tra le lamiere e liberate dai vigili del fuoco. Entrambe sono state affidate all’equipe dell’elisoccorso e trasferite in codice rosso a Torino.

La donna ha riportato fratture multiple agli arti inferiori e a un braccio ed è stata intubata sul posto prima del trasferimento al CTO. La figlia, invece, ha subito un grave trauma cranico ed è stata anch’essa intubata prima del ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale infantile Regina Margherita.

Gli altri feriti e i soccorsi

Altre due persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Asti. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente Asti, accertamenti in corso

Le operazioni di soccorso e di verifica sono proseguite per diverse ore, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dello schianto.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA