L’incidente a Bolognetta: Domenico non ce l’ha fatta, è la terza vittima

PALERMO – Si sono spente le speranze per Domenico Vitale, il ragazzo di 27 anni che era rimasto coinvolto nel tragico incidente sulla Palermo-Agrigento. Il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione del Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

Stamattina, 16 dicembre, i medici hanno avviato l’iter per l’accertamento della morte cerebrale, la procedura si è conclusa dopo sei ore, con l’ufficialità del decesso. Parenti e amici hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo, ma dal giorno del ricovero le condizioni del giovane non erano mai migliorate.

L’incidente

Nell’impatto, avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre all’altezza di Bolognetta, avevano già perso la vita due degli amici con cui si trovava in auto, Ruben Salvatore Saccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21. I ragazzi, tutti di Villafrati, stavano tornando da una serata trascorsa a Palermo: la tragedia si è verificata in seguito allo scontro con una cisterna.

Il giorno dell’addio a Samuele

Nel paese in provincia di Palermo è nel frattempo stato proclamato il lutto cittadino e nelle prossime ore si svolgeranno i funerali di Samuele Cusimano. Saranno celebrati nella chiesa madre. È prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di lutto, lo spegnimento di tutte le luminarie, la sospensione delle attività previste per il periodo pre natalizio e un minuto di silenzio in occasione del primo consiglio comunale.

Alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo Beato Don Pino Puglisi hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei giovani. Al Policlinico restano ricoverati gli altri due ragazzi rimasti feriti nello schianto, mentre per l’ultimo saluto a Ruben Saccio bisognerà attendere la restituzione della salma alla famiglia dopo l’autopsia, che sarà eseguita all’istituto di Medicina legale del Policlinico.