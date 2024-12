L’incidente mortale: Ruben e Samuele, il ritorno dalla serata e lo schianto

La tragedia nei pressi di Bolognetta. Il cordoglio

PALERMO – Tornavano da una serata trascorsa con gli amici. E sono morti sulla strada di casa. L’impatto è avvenuto intorno alle 6, ma la dinamica è ancora da chiarire. Troppo violento lo scontro frontale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi di Bolognetta.

Ruben Salvatore Saccio, 25 anni (nella foto), e Samuele Cusimano di 21 sono morti sul colpo. Erano originari di Villafrati in provincia di Palermo.

Forse per un sorpasso o per colpo di sonno. Oppure l’asfalto bagnato ha fatto perdere aderenza alle gomme della Seat Léon su cui le due vittime viaggiavano assieme ad altri tre amici, di cui uno è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico di Palermo.

L’auto ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrata frontalmente con un camion cisterna vuoto che ha sfondato il guard rail. Illeso l’autista del mezzo pesante che viaggiava in direzione Palermo.

Lo scontro è avvenuto in una curva della statale 121 in passato già teatro di gravi incidenti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i cinque ragazzi dalla vettura ridotta in un ammasso di lamiere nella parte anteriore. Al volante c’era Saccio.

I carabinieri di Misilmeri stanno cercando di ricostruire la dinamica. In ospedale saranno eseguiti gli esami tossicologi per valutare l’eventuale assunzione di alcol o altre sostanze. Procedura di routine, nell’attesa di accertate cosa sia accaduto.

Restano il dolore e il vuoto per due giovani vite spezzate. I social si riempiono di messaggi di incredulità. Scaccio era un grande appassionato di moto. Era laureata in Ingegneria meccanica dal 2022 insegnava tecnologia meccanica all’Istituto superiore Fermi di Mantova.