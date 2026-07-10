Semiaffondato il peschereccio San Nicola

Un catamarano con cinque turisti a bordo si è scontrato con un peschereccio, nelle isole Eolie. L’incidente è avvenuto a Filicudi, a circa sei miglia dalla costa, e ha provocato il semiaffondamento della nave da pesca San Nicola, appartenente alla marineria di Lipari. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Guardia costiera.

Il violento impatto al largo di Filicudi

Secondo le prime informazioni, il catamarano, sul quale si trovavano cinque turisti, tra cui un ragazzo, si è scontrato con il peschereccio San Nicola. A seguito dell’urto, quest’ultimo ha riportato gravi danni, finendo parzialmente sommerso, mentre il catamarano avrebbe subito conseguenze più contenute.

Incidente Filicudi, l’intervento dei pescatori eoliani

A intervenire per primi sono stati alcuni pescatori eoliani che si trovavano nelle vicinanze. Dopo aver verificato le condizioni delle persone coinvolte, hanno prestato assistenza agli equipaggi e hanno recuperato parte delle attrezzature da pesca finite in mare, collaborando anche alle operazioni di messa in sicurezza del peschereccio.

Sul posto Guardia costiera e carabinieri

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le motovedette della Guardia costiera e dei carabinieri, che hanno preso a bordo tutte le persone coinvolte, molte delle quali sotto shock per quanto accaduto. Solo uno dei componenti dell’equipaggio del catamarano ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasferito all’ospedale di Lipari per accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazione. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica della collisione per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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