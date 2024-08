Tra Gerbini e Catenanuova: traffico di nuovo regolare

CATANIA – Un furgone per cause ancora in fase di accertamento è uscito fuori strada sulla A19 tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova in direzione Palermo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei comandi di Enna e Catania che hanno estratto illeso il conducente del mezzo rimasto in sospeso nel vuoto. Per il recupero dell autista, sono state utilizzate tecniche SAF.

Sul posto anche la Polstrada ed il 118.

Anas comunica che il traffico è tornato a essere regolare.