Incidente col camion al petrolchimico, operaio in gravi condizioni

E' successo a Priolo. L'allarme dei sindacati

Un incidente si è verificato nell’area dell’azienda Versalis, nel polo petrolchimico siracusano. Secondo quanto riferito dai sindacati, un operaio della Sicimontaggi, azienda che si occupa di manutenzione degli impianti, stava manovrando un braccio meccanico all’esterno di un camion quando è stato colpito durante uno spostamento di materiale. L’uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro.

“Ennesimo incidente”

“Di fronte all’ennesimo incidente nella zona industriale, il secondo in sei giorni, come sindacato che tutela i lavoratori, mi appello al prefetto Giusi Scaduto perché convochi le parti interessate” dichiara Marco Faranda, segretario generale Fismic Confsal di Siracusa. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dalla Procura che sta coordinando le indagini dei carabinieri. La Fismic Confsal chiede “controlli costanti all’interno degli stabilimenti per verificare che le procedure siano costantemente rispettate. Un clima di tensione ed incertezza si respira nella zona industriale. Non possiamo continuare ad assistere passivamente: sindacati, Asp, Ispettorato del lavoro, rappresentanti delle aziende devono riunirsi con il coordinamento della Prefettura”.

I sindacati

Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil parlano di “degenerazione di un sistema industriale che sta vivendo in questi anni un momento di incertezza e tensione per l’assenza di una reale visione di sviluppo”.

I segretari provinciali Angelo Sardella, Antonio Recano, Giorgio Miozzi denunciano che questo scenario “spesso premia l’azienda meno qualificata o quella che garantisce ritmi di lavoro sempre più alti, dove l’assenza di formazione adeguata sulla sicurezza e un’evidente debolezza del mondo del lavoro rappresentano fattori di rischio inaccettabili per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.