 Comitini, grave incidente sul lavoro: operaio schiacciato
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Operaio schiacciato da una betoniera nell’Agrigentino, è grave

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Ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo
COMITINI
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AGRIGENTO – Incidente sul lavoro a Comitini (Agrigento): un cinquantatreenne è rimasto schiacciato da una betoniera mentre era al lavoro in contrada Balata. Il ferito, in gravissime condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’operaio ferito risulta residente in Francia

Il quadro clinico viene ritenuto delicato e la prognosi è, al momento, riservata. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro i carabinieri che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. La vittima è risultata essere residente in Francia, ma sarebbe domiciliato nel comune agrigentino di Aragona.

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