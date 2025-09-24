 Investita e uccisa a Fiumicino: stava passeggiando col figlio
Investita e uccisa mentre passeggia col figlio: tragedia a Fiumicino

Simona Bortoletto aveva 34 anni
LE INDAGINI
di
ROMA – Tragedia a Fiumicino. Una donna è stata investita e ha perso la vita sul colpo mentre passeggiava con il figlio. In base a quanto ricostruito, Simona Bortoletto, 34 anni, stava tornando a casa. Era a piedi e percorreva via Redipuglia a Fiumicino, zona Isola Sacra.

La dinamica

Era in compagnia del figlio di 8 anni, lo teneva per mano, camminavano a bordo strada. Erano a poca distanza dall’abitazione, all’altezza dello slargo dove si trova un noto ristorante, ma all’improvviso la donna è stata investita da una Smart guidata da un giovane. Quest’ultimo si è fermato per prestare soccorso ma è stato tutto inutile. Il piccolo non ha riportato ferite.

Le indagini

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Fiumicino che hanno effettuato i rilievi e trasmesso gli atti alla procura di Civitavecchia, che procede per omicidio stradale. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, ma si cercano anche dei testimoni che possano fornire dettagli su quanto accaduto.

