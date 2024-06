Incidente e feriti (non gravi): c’è anche una donna in gravidanza

Lungo la Provinciale 106

BELPASSO (CATANIA) – Due feriti, fra cui una donna in stato di gravidanza. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Strada provinciale 106 in territorio di Belpasso. L’impatto ha visto entrare in collisione una Ford e una Lancia: i protagonisti dell’incidente hanno riportato, per fortuna, ferite lievi.

I due sono un uomo e una donna di stanza alla base militare di Sigonella. Ad intervenire sul posto, il personale medico del 118, gli agenti della polizia municipale belpassese ed una pattuglia dei militari di Sigonella.