Con l’auto nella scarpata, morto insieme allo zio dopo il volo

Nel 2019 era finito sulla sedia a rotelle e domenica era andato a festeggiare, insieme alla compagna e allo zio, la guarigione a Prati di Tivo in Abruzzo. La loro auto, però, ha sfondato il guardrail ed è precipitata nel vuoto. Così è morto il 28enne Andrea Cecca.

Andrea era andato a trovare lo zio Giorgio Bellachioma, 44 anni, per mostrargli i progressi fisici, voleva liberarsi della carrozzella e del deambulatore, dopo l’incidente del 2019. I due, insieme alle rispettive compagne, domenica sono andati pranzo in montagna.

Poi, a bordo di un jeep Renegade, stavano facendo ritorno a casa sulla Provinciale 43 quando l’auto ha sfondato il guard rail. Le due donne sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, si sono aggrappate alla rete contro la caduta dei massi, salvandosi. Per Cecca e Bellachioma, che guidava l’auto, non c’è stato nulla da fare. Adesso i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.