Incidente mortale in provincia di Ragusa, vittima un 58enne

PALERMO – Un uomo di 58 anni, originario di Giarratana, è morto nel pomeriggio in un incidente che si è verificato lungo la statale 194 che conduce a Giarratana e Ragusa, nel tratto vicino alla diga di Licodia.

L’uomo era alla guida di un furgone Citroen Jumpy che è finito fuori strada. L’impatto ha scaraventato il corpo fuori dall’abitacolo. Sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

La vittima si chiama Enrico Elia. È la seconda vittima della strada in 24 ore nel Ragusano. Ieri sera a perdere la vita era stata Roberta Occhipinti , soccorritrice del 118, schiantasi sulla strada che collega Marina di Ragusa con Santa Croce Camerina .

