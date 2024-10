Silvio non ce l’ha fatta: coinvolto in un incidente sulla Statale 417

La vittima è un biancavillese

BIANCAVILLA (CATANIA) – Non ce l’ha fatta Silvio Milia, il biancavillese che era rimasto coinvolto nell’incidente mortale verificatosi il 9 ottobre scorso. Il fatto è accaduto lungo la Strada Statale 417 “Di Caltagirone”, al km 33, fra i territori di Mineo e Palagonia.

L’incidente mortale

L’uomo, come si ricorderà, era alla guida di un mezzo pesante carico di fico d’india e, presumibilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico anteriore del camion, ha perso il controllo finendo fuori strada ribaltandosi su se stesso nelle campagne circostanti.

I soccorsi e il ricovero

A soccorrere il biancavillese, il personale sanitario di un’ambulanza giunto sul posto supportato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia. Ma viste le gravità delle ferite riportate era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è rimasto ricoverato, in coma, per una settimana.

Oggi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi. Ad occuparsi dei rilievi dell’incidente sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palagonia.