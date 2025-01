L’incidente e il cordoglio, tragico viaggio per un camionista di Marsala

Trasportava i prodotti di una ditta di Villabate sulla A1

PALERMO – Un lavoratore instancabile, “inarrestabile”, come lo definivano gli amici e i colleghi, che in queste ore piangono la morte di Pasquale Tranchida, camionista di 56 anni di Marsala. Ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sull’autostrada A1 Napoli-Milano: era alla guida di un mezzo pesante della ditta “Siciliana ovini”, che a sede a Villabate, nel Palermitano.

Il tragico viaggio verso il nord

Tranchida viaggiava verso il Nord Italia, dove avrebbe consegnato le carni macellate, ma il suo viaggio si è interrotto tragicamente nel territorio di Afragola, quando per cause ancora da accertare è finito contro il guardrail. L’impatto si è rivelato violentissimo, il mezzo si è trasformato in un groviglio di lamiere e il camionista siciliano non ha avuto scampo.

I soccorritori hanno trovato Tranchida fuori dall’abitacolo, sull’asfalto. Non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La notizia ha profondamente sconvolto la sua famiglia e tutti coloro che a Marsala lo conoscevano come un uomo che ben conosceva lo spirito di sacrificio. Struggenti le parole che il figlio Francesco ha condiviso sui social.

Le parole del figlio

“Papà mio sei e resterai per sempre la mia ancora. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la nostra amata famiglia. Riposa in pace amore mio, ti amo all’infinito. Anima mia, eravamo indistruttibili insieme, nessuno ci poteva fermare! Facevamo invidia al mondo intero, siamo legati per sempre”.

Le indagini

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto sono tuttora in corso e non si esclude che Tranchida abbia perso il controllo del mezzo in seguito a un malore o a un colpo di sonno. Nel frattempo, chi lo aveva conosciuto per lavoro e gli amici storici, non si danno pace.

“Non ci credo, Pasquale. Tu, che sei sempre stato un grande uomo, un padre di famiglia meraviglioso, un lavoratore che non si tirava mai indietro. Come si può accettare questa realtà?”, scrive Marcello.

Colleghi e amici increduli

E ancora: “Come tutti ti conoscevano – aggiunge Davide -, una persona umile e con un grande cuore, sempre pronto a metterti a disposizione per tutti. Non volevo crederci appena ho appreso la notizia, purtroppo la strada a volte sa esserci nemica. Riposa in pace collega e amico, ma soprattutto uomo con la “U” maiuscola. Proteggi la tua famiglia da lassù, caro Pasquale”.

E tutta Marsala, in queste ore, si stringe attorno ai familiari del camionista: “Addio Pasquale, oggi tutta la comunità piange la tua scomparsa avvenuta in maniera così tragica. Non ci sono parole, solo tanto dolore. Riposa in pace”.