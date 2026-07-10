 Mortale nell'Agrigentino, chi era la vittima
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Incidente mortale nell’Agrigentino: una vittima e un ferito

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Morto un uomo molto conosciuto nella zona
LA TRAGEDIA
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AGRIGENTO- Un pensionato di 81 anni, Giuseppe Lumera, residente ad Agrigento, è morto in un incidente stradale verificatosi lungo la Statale 410, che collega Naro con Canicattì.

Chi era la vittima

L’anziano, molto conosciuto nell’Agrigentino, era alla guida di una Fiat Tipo che, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si scontrata frontalmente contro un furgoncino Renault Kangoo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e militari dell’Arma.

Le condizioni del ferito

Il conducente della Renault Kangoo, un 25enne di Canicattì, è stato trasportato, con ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove è ricoverato con la prognosi riservata.

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