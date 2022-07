Scontro auto-moto a Ragusa, muore un 32enne: il dolore degli amici

"Riposa in pace fratello..."

RAGUSA – Tanti messaggi di cordoglio per Giovanni Rizzo, il 32enne vittima ieri di un incidente nei pressi dell’ospedale di Ragusa. La moto sulla quale viaggiava il giovane, che lavorava in un supermercato, si è scontrata contro un’auto e per lui, originario di Santa Croce Camerina, non c’è stato nulla da fare.

Il dolore degli amici su Facebook

“Sei riuscito a portarmi al concerto di Ultimo…riposa in pace amico e fratello… per sempre nei nostri cuori”, scrive Mirko Mandarà. Alberto Loi, un altro amico di Rizzo, ricorda: “Che tempi…i tempi in cui ci organizzavamo e andavamo a ballare, belli freschi e spensierati”. E ancora: “Abbiamo viaggiato per tanti anni insieme, nell’autobus! Ci mettevamo sempre nei sedili dietro, per fare baldoria. Mai stato scortese, anzi… sempre con il sorriso, pronto ad aiutare gli altri. Del resto, signori si nasce. Fai buon viaggio, ti mando un enorme abbraccio, ovunque tu sia”.