Incidente mortale, perde la vita un 17enne a Comiso

Il giovane viaggiava su una moto

Un ragazzo di 17 anni, Nino Modica, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Comiso, in via Bufalino. Il giovane viaggiava in sella ad una moto, insieme ad un coetaneo.

Per cause ancora da accertare, forse anche a causa della velocità, hanno perso il controllo della moto ed hanno investito una donna, di circa 50 anni, che usciva da una palestra e che stava dirigendosi verso la sua auto. La donna si trova ora ricoverata in Rianimazione in ospedale a Vittoria, sono molto serie. Non destano preoccupazione le condizioni dell’altro ragazzo, ricoverato a Ragusa.