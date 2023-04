Incidente nel ragusano, tre ciclisti finiscono in ospedale

La prima ricostruzione.

Tre ciclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 7, lungo la strada provinciale 87, che conduce in direzione di Marina di Acate. I tre, tutti di nazionalità tunisina, si recavano in bici al lavoro nelle aziende agricole della zona. Pare che una vettura, condotta anch’essa da un tunisino, abbia affiancato e investito uno dei ciclisti provocando, a catena, la caduta degli altri due ciclisti. Tutti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Vittoria. Due hanno riportato solo ferite lievi. Per un terzo, invece, la prognosi è di 30 giorni per traumi al bacino e alle vertebre. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

Stando ad una prima ricostruzione pare che una delle cause sia la velocità e la scarsa visibilità a causa dei raggi solari che avrebbero abbagliato l’autista. L’incidente riporta in primo piano il problema dei tanti ciclisti, per la maggior parte stranieri che al mattino all’alba o la sera transitano per le strade per recarsi o tornare dal lavoro, nelle aziende agricole della zona. Già in passato si sono verificati altri incidenti, anche mortali, tutti nella zona della cosiddetta fascia trasformata. (ansa)