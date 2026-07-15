L'incidente è avvenuto nella Bassa Reggiana. Il cantante è sotto shock

È morto dopo un giorno di ricovero in ospedale Alessandro Magnani, 41 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lunedì 13 luglio nelle campagne della Bassa Reggiana. L’uomo era stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. Il decesso è stato accertato nel pomeriggio di martedì 14 luglio all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasferito in condizioni disperate. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno a Cognento, tra i comuni di Correggio e Campagnola Emilia.

Paolo Belli coinvolto in un incidente

Secondo quanto ricostruito da QN – Il Resto del Carlino, Alessandro Magnani stava svolgendo il proprio lavoro per una società di servizi. Poco prima aveva consegnato alcune comunicazioni relative a interventi programmati sulla rete elettrica e si stava dirigendo verso la sua automobile. Proprio in quel momento, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto con la bicicletta guidata da Paolo Belli. L’urto ha fatto cadere il 41enne sull’asfalto, provocandogli gravissime lesioni.

Il pedone morto dopo un giorno di ricovero

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito estremamente critiche. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Dopo le prime manovre di soccorso, Magnani è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove i medici hanno tentato a lungo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dell’équipe sanitaria, il 41enne è deceduto il giorno successivo a causa delle gravissime conseguenze riportate nell’incidente.

Paolo Belli, rimasto lievemente ferito, è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla soprattutto per lo stato di shock seguito all’accaduto. Secondo le informazioni emerse, durante le ore successive all’incidente avrebbe chiesto ripetutamente notizie sulle condizioni di Alessandro Magnani.

Paolo Belli, le indagini sull’incidente

La Polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana ha avviato tutti gli accertamenti per chiarire come si sia verificato l’incidente. Tra gli aspetti ancora da definire c’è l’origine del decesso. Gli investigatori dovranno stabilire se la morte sia stata provocata esclusivamente dal violento trauma riportato nella caduta oppure se il 41enne possa essere stato colto da un malore poco prima dell’impatto, finendo poi sulla traiettoria della bicicletta. Anche la velocità con cui procedeva Paolo Belli è al vaglio degli inquirenti. Le prime ricostruzioni parlano di un’andatura moderata, ma saranno gli accertamenti tecnici e le eventuali testimonianze a consentire di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Nei prossimi giorni la magistratura dovrebbe disporre l’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, un passaggio ritenuto fondamentale per chiarire con certezza le cause della morte. Contestualmente la Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale, come previsto nei casi di incidenti con esito mortale.

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