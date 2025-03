Paternò: cappotta un’auto, coinvolta una coppia di Palagonia

La donna è stata trasportata in pronto soccorso

PATERNÒ – Incidente stradale autonomo, nel pomeriggio di domenica 30 marzo, lungo la Strada Statale 192, all’altezza del bivio Iannarello, in territorio di Paternò. Il conducente di una Fiat Panda, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada con la macchina capottata. Con lui in auto viaggiavano la moglie e il loro cane.

L’incidente a Paternò

L’uomo e il cane sono rimasti illesi mentre per la donna è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò per le cure del caso. Per fortuna non sarebbe in gravi condizioni.

La coppia è di Palagonia. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il mezzo e gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi.