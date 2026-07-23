Indaga l'Autorità marittima

Un catamarano turistico con a bordo un gruppo di turisti tedeschi ha urtato un gommone nelle acque di Salina, alle Eolie, provocando il ferimento di due giovani italiane che si trovavano a bordo dell’imbarcazione. Secondo quanto riferito ai soccorritori da una delle ragazze, al momento dell’impatto entrambe stavano prendendo il sole. Una delle due ha riportato lesioni lievi, mentre l’altra ha subito una ferita più grave a una gamba. Una volta rientrata in porto è stata affidata alle cure del personale del 118.

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Il catamarano rintracciato e fatto rientrare

Dopo l’incidente, il catamarano è stato individuato e accompagnato nel porto turistico di Salina dal servizio Delemare Salina. Le condizioni delle due giovani sono state valutate all’arrivo in banchina, dove sono intervenuti i soccorritori per prestare l’assistenza sanitaria necessaria.

Incidente nel mare di Salina, le indagini

L’Autorità marittima ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della collisione e verificare eventuali responsabilità. L’episodio rappresenta il quarto incidente avvenuto nel mare delle Eolie dall’inizio del mese di luglio.

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