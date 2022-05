Michelangelo Adamo aveva 30 anni

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Una tragedia della strana avvenuta nella lontana Germania, ma che colpisce da vicino la Sicilia. Michelangelo Adamo, originario di Canicattì, in provincia di Agrigento, ha perso la vita in un incidente a Enzkreis, uno dei circondari dello stato tedesco del Baden-Württemberg, che fa parte del distretto governativo di Karlsruhe.

Adamo, 30enne, padre di una bambina e in attesa di diventare genitore per la seconda volta, viaggiava su una Mercedes con un 45enne di brindisi quando l’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un auto. Anche per il 45enne non c’è stato nulla da fare. Dai social emerge il ricordo di un amico di famiglia di Adamo, Enio Vasile: “Un marito premuroso e un padre eccezionale”.