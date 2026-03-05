 Incidente sul lavoro nel Palermitano, operaio ricoverato
Incidente sul lavoro nel Palermitano, operaio in ospedale in codice rosso

Ha perso l'equilibrio. Sull'incidente indagano i carabinieri
L'EMERGENZA
di
1 min di lettura

SAN CIPIRELLO (PALERMO) – È ricoverato all’ospedale Civico di Palermo un operaio caduto da un capannone da un’altezza di 6 metri.

L’operaio, Emanuele Moscarelli di 41 anni, è stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a San Cipirello mentre stava effettuando dei lavori su un capannone.

Il 41enne ha perso l’equilibrio ed è caduto da un lucernario.

Soccorso da personale del 118 è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico gli sono state riscontrate diverse fratture. Sull’accaduto indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

