Auto sfonda il guardrail e precipita dal viadotto: due feriti a Bolognetta

L'incidente sulla Palermo-Agrigento

PALERMO – Grave incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Un’auto è uscita di strada ed è finita contro il guardrail, sfondandolo e precipitanto in una scarpata, nel territorio di Bolognetta.

L’allarme e i soccorsi

Un volo di almeno quindici metri: si è temuto il peggio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto, in contrada Masseria d’Amari, sono arrivati i carabinieri, le squadre dell’Anas e i vigili del fuoco. La zona è infatti impervia e i soccorritori hanno recuperato il fuoristrada e le due persone che si trovavano a bordo.

Ferita una coppia

Si tratta di un uomo e una donna, rimasti entrambi feriti. Sul luogo dell’incidente anche i snaitari del 118 che hanno trasportato la coppia in ospedale. la strada è rimasta chiusa per consentire gli interventi delle squadre di soccorso e per effettuare i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

Altri due gravi incidenti in Sicilia

Stamattina, in altri due gravi incidenti in Sicilia, hanno perso la vita due persone, una 45enne è rimasta uccisa nel tragico scontro tra la sua auto e un bus nel Siracusano, un uomo di 72 anni è invece morto ad Agrigento.