Tragico incidente sulla statale 118 ad Agrigento, morto un uomo

Coinvolte una Seicento e un'Audi. Chi è la vittima

AGRIGENTO – Non si ferma la scia di incidenti sulle strade siciliane. Un altro scontro mortale si è verificato sulla statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, all’uscita della galleria Spinasanta. L’impatto tra due auto, una Fiat Seicento e un’Audi, si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo che era alla guida del primo mezzo.

Incidente ad Agrigento, due feriti

Si tratta di un uomo di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali che viaggiava con la moglie, a sua volta rimasta ferita. Alla guida dell’Audi si trovava invece un giovane, anche lui trasportato in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto. L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti al traffico.

Corsia chiusa sulla 118

“E’ temporaneamente chiusa la corsia, in direzione Nord, della statale 118 al km 145,420, ad Agrigento – spiega l’Anas, che nel frattempo istituito un senso unico alternato -. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”, concludono.

Venti vittime in poche settimane in Sicilia

Sul luogo dell’impatto, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco, sono in corso i rilievi per accertare la dinamica. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sull’Isola, basti pensare che dall’inizio di settembre ad oggi le vittime sull’asfalto sono venti.