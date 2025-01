Incidente sulla Statale, coinvolte 4 auto: una donna soccorsa in elicottero

All'altezza di Licodia Eubea

LICODIA EUBEA (CATANIA) – Incidente stradale lungo la Statale 514 ‘Dichiaramonte’. Coinvolte quattro auto, con almeno tre feriti. L’incidente è avvenuto sul territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania, al chilometro 24,2.

Sul posto, ci sono anche i Carabinieri della radiomobile di Caltagirone e del comando Stazione di Licodia eubea. Il grave incidente ha visto – come detto – coinvolti 4 mezzi. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto di una donna ferita, al Cannizzaro. Al momento ci altri 2 feriti.

Rilievi in corso da parte dei militari. L’incidente sarebbe a avvenuto intorno alle 13/13.30. Al momento si sconosce dinamica e condizioni dei feriti.

Strada interrotta

La strada in questo momento è interrotta in entrambe le direzioni. Sul posto il personale dell’Anas, che sta deviando il traffico sulle strade limitrofe, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.