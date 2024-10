Incidente di Villagrazia, l’addio a Francesca: “Lasci un grande vuoto”

Incredulità e lacrime ai funerali di Francesca Sicurella. Aveva 40 anni

PALERMO- Una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Francesca Sicurella, l’infermiera di quarant’anni che ha perso la vita nell’incidente avvenuto in via Mattarella a Villagrazia di Carini. I familiari, gli amici e tanti colleghi dell’ospedale Cervello, hanno riempito la chiesa Maria Santissima delle Grazie, dove sono stati celebrati i funerali.

“Siamo increduli”

“Siamo ancora increduli – dice un parente – non è facile accettare una realtà del genere, una giovane mamma che va via in questo modo e non sappiamo ancora cosa sia successo, da cosa sia stato provocato questo incidente terribile”.

La donna, che stava tornando a casa, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Opel, finendo contro un muro. In corso ci sono le indagini per ricostruire la dinamica, ma oggi c’è solo spazio per le lacrime e il dolore.

La cerimonia

“Vi auguro che Francesca, da lassù, vi indichi la strada per trovare la forza di reagire e andare avanti – ha detto il sacerdote rivolgendosi ai familiari. Che la sua luce, che aveva sulla terra, illumini il vostro cammino”.

“Perdiamo una grande professionista”

Il feretro coperto di fiori ha lasciato la chiesa di Villagrazia di Carini tra gli applausi. “Quello che è successo a Francesca ci ha travolto – dicono dalla segreteria aziendale Nursind Villa Sofia – Cervello. Dobbiamo purtroppo condividere con voi tutto il nostro dolore per la sua morte”.

“Ci uniamo – proseguono – con un forte abbraccio al dolore della sua famiglia. La nostra professione perde una grande professionista e lascia un gran vuoto in tutti noi e ai propri cari”.