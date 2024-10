Villagrazia di Carini, l’auto si ribalta e prende fuoco: morta una 40enne

Tragico incidente tra le vie Vespucci e Mattarella. Chi è la vittima

VILLAGRAZIA DI CARINI – Ha perso il controllo del mezzo, poi è finita contro un muro e l’auto si è ribaltata, prendendo fuoco. Tragico incidente stradale nella notte a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, dove una donna ha perso la vita.

Una infermiera di 40 anni, Francesca Sicurella, è infatti stata trovata carbonizzata all’interno dell’auto, una Opel Mokka. Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. L’incidente, avvenuto tra le vie Vespucci e Mattarella, sarebbe stato autonomo, non risultano infatti altri veicoli coinvolti.

L’impatto è stato violentissimo, al punto da far perdere i sensi alla donna che non avrebbe quindi avuto il tempo di uscire dalla macchina in fiamme. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per Sicurella non c’è stato nulla da fare. Per diverse ore il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto.