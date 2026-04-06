 Incidenti, bilancio tragico a Pasqua
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Incidenti, muore un 16enne investito. Altri due morti dopo un frontale

incidente moto
Il tragico bilancio
ROMA
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1 min di lettura

ROMA- Un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, a Roma: stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada a piedi.

Illeso l’investitore, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Altre due vittime

Due morti in un incidente stradale nello spezzino. Ieri due turisti, marito e moglie, in moto, sono deceduti dopo un frontale con un’auto vicino a Sarzana.

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