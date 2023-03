Incidenti stradali in Italia, 195 morti nei weekend da inizio anno

I dati dell'Asaps: 73 vittime avevano meno di 35 anni

BOLOGNA – Da inizio anno sono 195 i morti sulle strade italiane negli incidenti durante i fine settimana: fra questi, 73 avevano meno di 35 anni. I dati sono dell’Asaps, associazione amici e sostenitori della polizia stradale e il conto delle vittime parte dal weekend del 30 dicembre.

In questo fine settimana, contando anche le due ragazze morte nel trevigiano, sono già 17 le vittime, di cui sette con meno di 35 anni. “Mi colpisce il fatto che in questo fine settimana al momento abbiamo conteggiato cinque incidenti con due morti ognuno, quindi dieci morti in cinque incidenti”, commenta il presidente Giordano Biserni.