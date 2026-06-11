“Inconcludente” di Claudio Casisa, chiude la tournée a Palermo

Sarà in scena al teatro Agricantus dal 18 al 21 giugno

PALERMO – Dopo le date di Roma, Milano e Torino, e diversi sold out in giro per la Sicilia, il 18 giugno Claudio Casisa torna a Palermo con il suo spettacolo “Inconcludente”. Il comico siciliano conclude la tournée con quattro repliche dal 18 al 21 giugno al teatro Agricantus.

In un’ora e mezza di risate il comico palermitano ribalta, con ironia e profondità, la prospettiva dell’uomo performativo.

Scritto con Pierluigi Montebelli, autore di Fiorello, e prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, “Inconcludente” è un vero e proprio inno al fallimento. Un viaggio autobiografico e generazionale dentro quel talento nascosto di iniziare mille cose con entusiasmo e non concluderne neanche una.

Dai libri mai letti alle serie tv lasciate a metà, Claudio racconta una vita sospesa tra aspettative enormi, ansie ereditate e un futuro sempre in bilico, trasformando la sua inconcludenza in una dichiarazione d’amore per chi si sente “in ritardo”, “fuori posto” o “senza un piano”.

“Inconcludente” è uno spettacolo che parla di fragilità, aspettative e identità, restituendo con leggerezza e autenticità il ritratto di una generazione che cerca il proprio posto nel mondo. Con il suo stile ironico, diretto e irriverente, l’attore e comico palermitano costruisce uno spettacolo che mescola stand-up comedy, monologhi poetici e canzoni originali, dando vita a un racconto personale e universale allo stesso tempo.