Indagato per rifiuto d’atti d’ufficio il sindaco di Palma di Montechiaro

Avviso di garanzia per Stefano Castellino

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Rifiuto di atti di ufficio. E’ l’ipotesi di reato che la Procura di Agrigento contesta al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, e all’architetto Filippo Incorvaia, dirigente del comunale a capo del settore urbanistica ed edilizia.

Ai due indagati è stato notificato un avviso di garanzia per una vicenda legata alla demolizione di un immobile fatiscente di proprietà del comune. Secondo gli inquirenti l’ordine di demolizione, che sussiste già dal 2010, non è mai stato ottemperato nonostante il comune avesse già da tempo acquisito al patrimonio la struttura diventandone di fatto responsabile.

Si tratta di un casolare in una zona impervia di Palma di Montechiaro che però, secondo quanto ipotizzato dalla Procura, rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone in quanto insiste su una delle spiagge della città del gattopardo.