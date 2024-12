Qualità della vita, Ragusa la provincia siciliana dove si vive meglio

Il consueto report de 'Il Sole 24 Ore'

PALERMO – La provincia siciliana nella quale si vive meglio è quella di Ragusa, quella dove si vive peggio è invece Siracusa. Sono questi gli esiti dell’indagine annuale realizzata per il quotidiano ‘Il Sole 24 ore’.

I primi posti in Sicilia

Ragusa con il suo 81esimo posto è la prima tra le nove province della Sicilia, una regione che a dire il vero non si piazza bene nel raffronto con le altre. La provincia iblea ha scalato cinque posizioni ed è seguita dalla provincia di Catania, che fa un balzo di nove posti rispetto allo scorso anno e si piazza 83esima.

Consistente salto in avanti, anche se non va oltre l’85esima posizione, lo fa la provincia di Trapani: 14 posti più in alto rispetto al 2023. Scendono Messina (-2), Agrigento (-2) ed Enna (-7), che occupano rispettivamente le caselle numero 91, 96 e 97.

Gli ultimi posti in Sicilia

Sale al 98esimo posto Caltanissetta (otto posizioni in più rispetto al 2023), mentre Palermo scivola alla centesima posizione perdendo cinque posti. La provincia fanalino di coda della Sicilia è quindi Siracusa, stabile alla 104esima posizione e appena tre posti sopra l’ultima nella classifica nazionale che è Reggio Calabria (107esima).