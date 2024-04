Indipendenza, Alemanno nomina i dirigenti nel Palermitano

"Prosegue il percorso di crescita e di affermazione sul territorio"

PALERMO – Gianni Alemanno nomina i nuovi dirigenti del movimento Indipendenza. Si radica nel territorio siciliano, e palermitano in particolare, Indipendenza, il nuovo partito fondato da Gianni Alemanno, già ministro dell’Agricoltura e sindaco di Roma.

I nuovi responsabili del Palermitano sono: per Villabate Annamaria Meli, per Termini Imerese Roberto Bazzano, per Bagheria Fabio Catrisano e Salvatore Ferrara per Partinico.

Inoltre, a far parte della Direzione nazionale del movimento, Gianni Alemanno ha chiamato il professor Marco Giammanco, cui è stato affidato l’incarico di responsabile delle politiche sanitarie.

“Prosegue quindi il percorso di crescita e di affermazione sul territorio siciliano di Indipendenza, che registra sempre maggiori adesioni”, commenta una nota del movimento.