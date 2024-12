È quanto reso noto dall'Arcidiocesi di Palermo

PALERMO – “L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, è stato costretto ad annullare tutti gli impegni a causa di un lieve infortunio che gli è occorso nei giorni scorsi. Saluta tutti e ringrazia con affetto per la vicinanza e per il ricordo nella preghiera”. È quanto rende noto, in un comunicato, l’Arcidiocesi di Palermo.