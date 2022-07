International Beach Soccer Cup, Italia ko contro la Francia

Sconfitta di misura per gli Azzurri

1' DI LETTURA

SANTA FLAVIA (PA) – Fantastica finale tra Francia e Italia, nel torneo dell’International Beach Soccer Cup che ha fatto tappa a Zagarella. Subito in vantaggio grazie alle due reti messe a segno nel primo tempo, i transalpini hanno incassato il pareggio degli Azzurri, spinti a gran voce da un pubblico entusiasta. Nel finale, la classe di Boucenna ha fatto la differenza con il risultato finale che ha visto trionfare i francesi per 3-2. Forse più giusto il pari, stante l’equilibrio dei valori tecnici espressi in campo; va detto tuttavia che la Francia non ha mai accusato sbandamenti rispondendo colpo su colpo alla reazione di Lupino, Lazzari e Bianchi che hanno provato sino all’ultimo, con tenacia, a ribaltare il risultato.

La cornice del Domina, con l’arena strapiena di pubblico, ha regalato uno spettacolo nello spettacolo. Perfetta l’organizzazione in ogni dettaglio, secondo prassi ormai consolidata. Nella finale per il terzo posto la Croazia è uscita alla distanza dopo il vantaggio iniziale dell’Honduras, apparso tuttavia avversario meno facile del previsto (Croazia-Honduras 9-4).